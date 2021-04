Im Niger hat der neue Präsident Bazoum den ehemaligen Finanzminister Ouhoumoudou Mahamadou zum Regierungschef ernannt.

Dieser wird in den kommenden Tagen mit der Regierungsbildung beginnen, wie im staatlichen Rundfunk mitgeteilt wurde.



Bazoum war am Freitag als Präsident des westafrikanischen Landes vereidigt worden. Erst zwei Tage zuvor war es im Niger zu einem Putschversuch des Militärs gekommen. Dieser scheiterte nach einem kurzen Feuergefecht mit der Präsidentengarde in der Hauptstadt Niamey.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.