Im Niger ist nach Angaben der Regierung ein Staatsstreich vereitelt worden.

Die Angreifer hätten versucht, den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Niamey einzunehmen, teilte ein Sprecher mit. Sie seien offenbar Angehörige des Militärs gewesen und geflohen, nachdem die Präsidentengarde sie unter Beschuss genommen habe. Mehrere Personen befänden sich in Haft, hieß es weiter. Die Lage sei unter Kontrolle. Im Niger wird am Freitag der neue Präsident Bazoum in sein Amt eingeführt. Sein Vorgänger Ousmane hatte seine Niederlage bei der Präsidentenwahl im Februar bestritten und zu Demonstrationen gegen Bazoum aufgerufen. In den vergangenen Wochen kam es daraufhin zu Ausschreitungen und Überfällen auf Zivilisten. Dabei wurden mindestens 300 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.