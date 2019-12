In einem Militärlager im westafrikanischen Niger sind bei einem Angriff mehr als 70 Menschen getötet worden.

Der Überfall erfolgte, als die Soldaten sich auf die abendlichen Gebete vorbereiteten, wie ein Sprecher des Militärs mitteilte. Im Juli war das Lager schon einmal angegriffen worden, 18 Soldaten wurden getötet. Damals hatte der Westafrika-Ableger des so genannten Islamischen Staates die Tat für sich reklamiert.



Im Niger, im benachbarten Mali und in Burkina Faso sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben Al-Kaida oder dem IS die Treue geschworen.