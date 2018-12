Bei einem Angriff der Terrorgruppe Boko Haram im Norden Nigerias sind nach Militärangaben 14 Sicherheitskräfte getötet worden.

Das Polizei- und Armeepersonal sei nahe der Stadt Damaturu im Bundesstaat Yobe in einen Hinterhalt geraten und beschossen worden, teilten die Streitkräfte mit. Die Armee habe die Verfolgung aufgenommen, um die Extremisten zu eliminieren.



Boko Haram will im Nordosten Nigerias mit Anschlägen, Angriffen und Entführungen einen islamistischen Gottesstaat durchsetzen. Die Terrorgruppe ist inzwischen auch in den Nachbarstaaten Niger, Tschad und Kamerun aktiv.