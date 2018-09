In Nigeria haben militante Islamisten offenbar etwa 30 Soldaten getötet.

Das berichten Korrespondenten übereinstimmend unter Verweis auf Militärkreise. Demnach attackierten die Extremisten eine Militärbasis im Nordosten des afrikanischen Landes. Bei den Angreifern handelt es sich vermutlich um Mitglieder des Islamischen Staates in Westafrika, einer Abspaltung der Terrorgruppe Boko Haram. - Am Freitag war Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in Nigeria. Dabei hatte sie einen Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit angekündigt.