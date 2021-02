Im Norden Nigerias sind zwei Wochen nach ihrer Entführung aus einer Schule 42 Menschen wieder freigelassen worden.

Eine Sprecherin des Gouverneurs im Bundestaat Niger bestätigte, dass sie in der Stadt Minna in Empfang genommen wurden. Den Angaben zufolge handelt es sich um Schüler, Lehrer und Angehörige. Sie waren von bewaffneten Männern verschleppt worden. Die genauen Umstände der Freilassung sind nicht bekannt. Nigerias Präsident Buhari hatte vergangene Woche erklärt, dass kein Lösegeld gezahlt werde.



In Nigeria kommen Entführungen häufiger vor. Erst am Freitag wurden 317 Schülerinnen aus der Stadt Jangebe verschleppt. Nach ihnen wird weiter gesucht.

