Im Nordosten Nigerias haben bewaffnete Angreifer 317 Schülerinnen entführt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde gemeinsam mit dem Militär eine Such- und Rettungsaktion gestartet. Über die Täter ist nichts bekannt. Auch über den Aufenthaltsort der Mädchen liegen keine Informationen vor. Es ist bereits die dritte Massenentführung in Nigeria in diesem Monat. Seit Jahren mehren sich die Angriffe krimineller Banden in Nigeria. Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hatte im Dezember mehrere hundert Kinder gekidnappt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.