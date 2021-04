Im Nordosten Nigerias haben Bewaffnete die Büros mehrerer internationaler Hilfsorganisationen angegriffen.

Nach Informationen aus Militärkreisen waren zahlreiche Kämpfer in die Stadt Damasak im Bundesstaat Borno eingedrungen. Sie setzten unter anderem das UNO-Zentrum und eine Polizeiwache in Brand. Vier Menschen seien getötet worden. Nach UNO-Angaben muss die Hilfe für zehntausende Menschen nun eingeschränkt werden.



Den Angriff reklamierte ein Ableger der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram für sich, der dem IS nahesteht. Es war bereits der zweite Angriff auf UNO-Hilfszentren in Nigeria binnen weniger Wochen. Die Extremisten lehnen westlichen Einfluss ab und zählen dazu auch die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen.

