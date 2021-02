In Nigeria haben bewaffnete Angreifer zahlreiche Schulkinder, Lehrkräfte und Angehörige entführt.

Insgesamt seien 42 Personen verschleppt worden, teilte ein Sprecher des Bundesstaats Niger mit, in dem sich der Überfall ereignet hatte. Ein Schüler wurde erschossen. Bei den Tätern soll es sich um Mitglieder einer kriminellen Bande handeln. Staatspräsident Buhari ordnete an, Opfer und Entführer zu suchen.



In dem westafrikanischen Land Nigeria werden immer wieder Schulkinder entführt. Zuletzt hatte die islamistische Terrorgruppe Boko Haram im Dezember mehrere hundert Kinder gekidnappt und sie eine Woche später wieder freigelassen. Ob Lösegeld gezahlt wurde, blieb offen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.