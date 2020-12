Die Terrorgruppe Boko Haram hat Kontakt zu kenianischen Regierungsvertretern aufgenommen, um über die Freilassung hunderter entführter Schüler zu verhandeln.

Offiziellen Angaben zufolge werden noch mehr als 300 Kinder und Jugendliche vermisst. Zuvor hatte sich der Anführer der Terrorgruppe per Audio-Botschaft zu Wort gemeldet und die Massen-Entführungen bestätigt. Zur Begründung sagte er, die Kinder würden an den Schulen islamfeindlich und westlich erzogen. Die Behörden in Nigeria gehen inzwischen davon aus, dass insgesamt etwa 800 Jungen aus einer Sekundarschule im Bundesstaat Katsina verschleppt wurden.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.