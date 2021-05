In Nigeria ist eine Gruppe entführter Studierenden und Universitätsmitarbeiter nach mehr als einem Monat Geiselhaft wieder frei.

Die 14 Personen wurden von ihren Entführern an einer Straße im Landesinnern ausgesetzt, wie die örtlichen Behörden bekanntgaben. Bewaffnete hatten Mitte April insgesamt 19 Menschen vom Gelände einer Universität in der Stadt Kaduna verschleppt. Fünf von ihnen ermordeten die Entführer später, um ihrer Lösegeldforderung Nachdruck zu verleihen. Ob nun tatsächlich Geld gezahlt wurde, ist unklar.



Im bevölkerungsreichsten Land Afrikas sind in den vergangenen Jahren wiederholt Schüler und Schülerinnen sowie Studierende entführt worden. Der schlimmste Fall ereignete sich im Jahr 2014, als die islamistische Terrormiliz Boko Haram 276 Schülerinnen entführte, von denen immer noch mehr als 100 vermisst sind. Inzwischen terrorisieren auch kriminelle Banden die Bevölkerung mit Massenentführungen.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.