In Nigeria sind erneut dutzende verschleppte Schüler befreit worden.

Nach Angaben einer Baptisten-Schule im westnigerianischen Bundesstaat Kaduna sind 32 Schüler wieder frei. 31 weitere befänden sich aber noch in der Gewalt der Entführer.



Erst am Donnerstag waren 92 Schüler befreit worden, die vor rund drei Monaten aus einer islamischen Schule im westnigerianischen Bundesstaat Niger entführt worden waren. Kriminelle verschleppen in dem Land immer wieder Schulkinder und Studenten, um Lösegeld zu erpressen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.