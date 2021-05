In Nigeria ist erneut eine große Gruppe von Schulkindern entführt worden.

Nach Angaben der Polizei wurden sie in der Stadt Tegina von bewaffneten Männern auf Motorrädern verschleppt. Es wird befürchtet, dass bis zu 200 Kinder in der Gewalt der Kidnapper sind. Über die Täter ist noch nichts bekannt.



In der Region waren erst kürzlich 27 Schüler verschleppt und einer von ihnen getötet worden. Gestern kamen im Landesinnern 14 entführte Studierende und Mitarbeiter einer Universität nach mehr als einem Monat Geiselhaft wieder frei.



Entführungen dieser Art gibt es im bevölkerungsreichsten Land Afrikas seit Jahren. Der schlimmste Fall ereignete sich 2014, als die islamistische Terrormiliz Boko Haram 276 Schülerinnen verschleppte, von denen immer noch mehr als 100 vermisst sind.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.