In Nigeria haben die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen.

Präsident Buhari gab seine Stimme in seiner Heimatstadt Daura im Nordwesten des Landes ab. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und dem früheren Vizepräsidenten Abubakar erwartet. Insgesamt treten mehr als 70 Kandidaten an. Wahlberechtigt sind 84 Millionen Nigerianer. Ergebnisse werden für die kommende Woche erwartet. Die Abstimmung war am Samstag vergangener Woche aus logistischen Gründen verschoben worden.



Kurz vor Öffnung der Wahllokale wurde die Stadt Maiduguri im Nordosten Nigerias von mehreren Detonationen erschüttert. Die Ursache ist noch unklar. Die Islamistengruppe Boko Haram verübt immer wieder Anschläge in Maiduguri.