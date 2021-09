Nach der Entführung von 73 Schulkindern im Nordwesten Nigerias sind fünf Mädchen befreit worden.

Die Polizei habe sie in Sicherheit bringen können, sagte ein Behördensprecher. Einzelheiten nannte er nicht. Die Mädchen würden medizinisch versorgt und dann wieder mit ihren Familien vereint.



Die Kinder waren am vergangenen Mittwoch von bewaffneten Unbekannten aus einer Oberschule im Bundesstaat Zamfara verschleppt worden. Als Reaktion ließ die Regionalregierung alle Grund- und Sekundarschulen schließen und verhängte eine nächtliche Ausgangssperre.



Massenhafte Kindesentführungen aus Schulen kommen in Nigeria häufig vor. Dahinter stecken islamistische Terrorgruppen wie Boko Haram, aber auch kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. Bereits Ende August waren insgesamt rund 130 entführte Kinder wieder befreit worden.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.