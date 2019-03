In der nigerianischen Großstadt Lagos sind beim Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes zahlreiche Kinder verschüttet worden.

Rettungskräfte bargen einige Schüler lebend, wie örtliche Medien berichten. In einer Etage des Gebäudes befand sich nach Aussagen von Anwohnern eine Schule. Das Haus stürzte am Vormittag während des Unterrichts ein. Die Such- und Rettungsarbeiten laufen noch.



In Nigeria haben einstürzende Gebäude schon häufiger Katastrophen ausgelöst, im Jahr 2014 starben 116 Menschen, als ein sechsstöckiges Haus in Lagos in sich zusammenbrach.