Die nigerianische Armee hat nach eigenen Angaben eine Geiselnahme in einer Ortschaft im Nordosten des Landes beendet.

Ein Sprecher der Streitkräfte erklärte, die Situation in dem Ort sei wieder ruhig und unter Kontrolle. Details über das Schicksal der Geiseln nannte er zunächst nicht. Gestern hatten mehrere bewaffnete Männer ein Dorf im Bundesstaat Borno überfallen und seine Bewohner in ihre Gewalt gebracht. Bei den Geiseln handelte es sich laut Angaben der nigerianischen Sicherheitskräfte um Menschen, die gerade erst an ihre Wohnorte zurückgekehrt waren, nachdem sie zwei Jahre lang in einem Camp vor der Gewalt in ihrer Heimatregion Zuflucht gesucht hatten.



Bei den Angreifern soll es sich um Mitglieder der Terrororganisation "Islamischer Staat Westafrika" gehandelt haben, eine Abspaltung der "Boko Haram"-Terrormiliz.