In Nigeria hat die Polizei mehrere hundert misshandelte Jungen aus einer Schule befreit.

Ein Polizeisprecher sagte, viele der fast 400 Opfer seien angekettet gewesen und hätten sichtbare Verletzungen, die auf Folter hindeuteten. Einige seien sexuell missbraucht worden. Der Sprecher beschrieb die Zustände in dem Gebäude als entwürdigend und unmenschlich. Die Kinder waren nach Hinweisen aus der Bevölkerung in einer Koranschule in der Stadt Kaduna im Norden des Landes entdeckt worden. Die Jungen stammen aus Nigeria, und auch aus anderen Staaten. Die Polizei nahm den Betreiber und sechs Mitarbeiter fest.



Eltern der betroffenen Jungen gaben an, nichts von den Vorgängen gewusst zu haben. In der Region gibt es viele private Koranschulen. Sie ersetzen die oft schlechten staatlichen Einrichtungen.