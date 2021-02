Im Zentrum Nigerias haben bewaffnete Angreifer hunderte Schuljungen entführt.

Auch die Lehrer der Kinder seien in der Gewalt der Entführer, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf lokale Behörden. Den Angaben zufolge ereignete sich der Überfall in der Stadt Kagara im Bundesstaat Niger.



In Nigeria werden immer wieder Schulkinder entführt. Zuletzt hatte die islamistische Terrorgruppe Boko Haram im Dezember mehrere hundert Kinder gekidnappt.

