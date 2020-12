Im Nordwesten Nigerias sind bei einem Angriff bewaffneter Männer auf eine Schule rund 300 Schüler entführt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Freitag in der Oberstufe einer Jungen-Schule in Kankara. Die Schüler sollen von ihren Entführern an unterschiedliche Orte gebracht worden sein. Bislang fehlt von ihnen jede Spur. Vertreter des Militärs und der Geheimdienste sind inzwischen in die Region im Nordwesten Nigerias verlegt worden, um eine mögliche Befreiungsaktion vorzubereiten. Über die Täter liegen noch keine Informationen vor.

