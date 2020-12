Nach dem Angriff auf eine Schule im Nordwesten Nigerias fehlt von hunderten entführten Jungen noch jede Spur.

Die Regierung des Bundesstaats Katsina erklärte, von den insgesamt 839 Jugendlichen würden 333 vermisst. Es sei unklar, wie viele von ihnen sich noch in der Gewalt der Angreifer befänden und wie viele hätten fliehen können. Ein später entkommener Jugendlicher berichtete der Nachrichtenagentur afp, er und andere Schüler seien von den Entführern zu einem Gewaltmarsch gezwungen und geschlagen worden, wenn sie nicht schnell genug gelaufen seien.



Der Angriff auf die weiterführende Jungen-Schule in dem Ort Kankara hatte sich am Freitag ereignet. Die Täter waren bewaffnete Männer auf Motorrädern; näheres ist über sie noch nicht bekannt. Nach Angaben des nigerianischen Präsidenten Buhari hat das Militär Teile der Entführer entdeckt und liefert sich Kämpfe mit ihnen.



Im Norden Nigerias kämpft die Terrorgruppe Boko Haram seit Jahren für ein islamistisches Regime und hat nach Schätzungen des UNO-Kinderhilfswerks Unicef mehr als 1.000 Kinder entführt. Im Jahr 2014 verschleppte sie 276 Mädchen aus einer Schule und sorgte damit weltweit für Entsetzen. Von 112 von ihnen fehlt bis heute jede Spur.

