In Nigeria werden nach einem Angriff bewaffneter Männer auf eine Schule hunderte Schüler vermisst.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der nördlichen Region Katsina. In Medienberichten heißt es, dass sich etwa 200 Kinder und Jugendliche vor den Angreifern in Sicherheit bringen konnten. Hunderte seien jedoch verschwunden. Von ihnen fehle trotz einer großangelegten Suche unter Mithilfe der Streitkräfte jede Spur. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.