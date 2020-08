Im Nordosten Nigerias haben Extremisten hunderte Zivilisten als Geiseln genommen.

Aus nigerianischen Sicherheitskreisen verlautete, bewaffnete Angreifer hätten ein Dorf überfallen und seine Bevölkerung in ihre Gewalt gebracht. Bei den Geiseln handelt es sich demnach um Menschen, die gerade erst an ihre Wohnorte zurückgekehrt waren, nachdem sie zwei Jahre lang in einem Camp vor der Gewalt in ihrer Heimatregion Zuflucht gesucht hatten. Die Geiselnehmer sind den Angaben zufolge Mitglieder der Miliz "Islamischer Staat in Westafrika".