In Nigeria entsteht nach Einschätzung der Kirche wegen der zahlreichen Massenentführungen von Schulkindern eine traumatisierte Generation.

Davor warnten die katholischen Bischöfe des Landes bei ihrer Vollversammlung, wie der römische Pressedienst Fides berichtet. Menschliches Leben in Nigeria sei noch nie so wenig wert gewesen wie derzeit, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Bischöfe. Sie reagierten damit auf die Verschleppung von 73 Schülerinnen und Schülern im Nordwesten des Landes. Mittlerweile sind fünf Mädchen wieder befreit.



Seit Dezember wurden nach Angaben der Kirche rund 1.000 Kinder und Jugendliche aus Schulen entführt. Dahinter stecken teils islamistische Terrorgruppen wie Boko Haram, aber auch kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.