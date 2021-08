In Nigeria sind mehr als 100 verschleppte Schülerinnen und Schüler wieder frei gekommen.

Das sagte der Direktor einer Schule in der Stadt Tegina im Bundesstaat Niger der Deutschen Presse-Agentur. Unklar ist, ob die Schüler befreit wurden oder Lösegeld bezahlt wurde. Insgesamt 136 Mädchen und Jungen waren im Mai aus der Schule entführt worden. Einige konnten fliehen, mehrere starben laut Schulbehörden in der Gefangenschaft.



In Nigeria kommt es häufiger zur Entführung von Schülerinnen und Schülern. Verantwortlich sind sowohl islamistische Terrorgruppen wie Boko Haram als auch kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. Viele Kinder bleiben verschwunden.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.