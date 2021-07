Nigerianische Behörden haben nach einer weiteren Massenentführung mehrere Schulen im Norden des Landes geschlossen.

Wie die Zeitung "Premium Times" berichtet, ordnete die Regionalregierung des Bundesstaats Kaduna die sofortige Schließung von 13 Schulen an, die als besonders gefährdet gelten. Bis neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden seien, werde der Schulbetrieb überall dort unterbrochen, wo die Fahrzeit bis zu einem Stützpunkt der Sicherheitskräfte weiter sei als 30 Minuten, sagte ein Regierungssprecher dem britischen Sender BBC.



Am Montag waren in dem Bundesstaat rund 150 Schulkinder von einer bewaffneten Bande entführt worden. Angehörige der verschleppten Jugendlichen warfen der Regionalregierung vor, nicht genug für die Sicherheit in der Gegend zu tun und falsche Angaben über die angebliche Freilassung der Kinder zu verbreiten.



In der Region im Norden des Landes entführen kriminelle Banden oder Islamisten immer wieder große Gruppen von Menschen, darunter auch Schülerinnen und Schüler, um von den Angehörigen oder dem Staat Lösegelder zu erpressen.

