In Nigeria werden nach einem Bericht von Human Rights Watch tausende Menschen mit psychischen Erkrankungen misshandelt.

Den Angaben der Menschenrechtler zufolge werden die Betroffenen oft in Ketten gefangen gehalten und sind Gewalt ausgesetzt. Das geschehe in staatlichen Krankenhäusern, in traditionellen Heilungszentren sowie in christlichen wie muslimische Einrichtungen.



Die Häuser werden nach Agenturberichten zum Beispiel als Koranschulen getarnt. Die Polizei hatte dort zuletzt wiederholt schwerste Missstände aufgedeckt. Präsident Buhari erklärte, keine demokratische Regierung könne Folter und Missbrauch im Namen von Rehabilitierung tolerieren.



Human Rights Watch kommentierte, die Regierung habe noch nicht eingeräumt, dass es solche Zustände auch in staatlichen Einrichtungen gebe. Überhaupt würden psychisch Kranke in Nigeria oft stigmatisiert und brauchten dringend Zugang zu angemessener Hilfe.