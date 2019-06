Im Nordosten Nigerias sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 30 Menschen getötet worden.

Wie die Rettungskräfte mitteilten, wurden weitere 40 Menschen verletzt, als sich drei Attentäter während einer öffentlichen Übertragung eines Fußball-Spiels in die Luft sprengten. Hinter der Tat wird die islamistische Terrororganisation Boko Haram vermutet, offiziell bekannt hat sie sich aber noch nicht.



Der Angriff ereignete sich in der Provinz Borno, die immer wieder zum Ziel von Terroristen wird. Boko Haram kämpft seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamistischen Gottesstaates im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias. In dem Konflikt wurden Schätzungen zufolge bisher rund 30.000 Menschen getötet.



Fußball betrachten die Islamisten als unislamisch und sehen - auch wegen des Bier-Konsums der Fans - darin einen Beweis für den korrumpierenden Einfluss des Westens.