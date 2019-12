Im Nordosten von Nigeria sind vier Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ermordet worden.

Nach Auskunft von "Aktion gegen Hunger" hatten bewaffnete Dschihadisten Mitte Juli isgesamt sechs Menschen entführt, die Hilfsgüter transportierten. Eins der Opfer sei bereits im September getötet worden, und eine Mitarbeiterin der Organisation sei noch immer in der Gewalt der Entführer.



In der Region gibt es seit zehn Jahren Kämpfe zwischen der Armee und mehreren islamistischen Gruppierungen, darunter auch der westafrikanische Ableger der Terrorgruppe IS. In dem Konflikt wurden laut Zahlen der UNO etwa 35.000 Menschen getötet, zwei Millionen sind geflohen.