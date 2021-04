In Nigeria werden sieben Jahre nach der Entführung von 276 Mädchen noch immer 112 von ihnen vermisst.

Diese Zahl wurde bei einer Gedenkfeier in der Stadt Chibok im Bundesstaat Borno genannt. Dort waren am 15. April 2014 Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in eine Schule eingedrungen und hatten die Mädchen verschleppt. Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen. Bei der heutigen Gedenkfeier forderte der Interessenverband "Bring Back our Girls" die Regierung auf, mehr Mittel für die Suche nach den Vermissten bereitzustellen.



Seit 2014 entführten Boko Haram sowie Splittergruppen zahlreiche weitere Schulkinder. Dies führte wegen der Angst in der Bevölkerung zur Schließung von mehr als 600 Schulen.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.