Die Polizei in Nigeria hat nach eigenen Angaben mehr als 250 Menschen aus einem islamischen Lager befreit.

Man habe Männer, Frauen und Kinder in einer illegalen Haftanstalt entdeckt, die von einer Moschee betrieben worden sei, erklärte ein Sprecher der Polizei im Bundesstaat Oyo. Medienberichten zufolge wurden die Geiseln gefoltert, schlecht ernährt und zum Teil über Jahre hinweg in Ketten gehalten. Der Betreiber der Einrichtung und mehrere weitere Personen seien festgenommen worden.



In den vergangenen Monaten wurden mehrere solche Fälle bekannt. Der nigerianische Präsident Buhari hatte kürzlich angeordnet, gegen islamische Schulen vorzugehen, nachdem Berichte von Missbrauch dort bekannt geworden waren. Im westafrikanischen Nigeria sind vielerorts keine staatlichen Schulen vorhanden oder in schlechtem Zustand, weshalb Eltern häufig auf private Einrichtungen zurückgreifen.