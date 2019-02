In Nigeria sind bei gewaltsamen Zwischenfällen während der Präsidentenwahl fast 40 Menschen getötet worden.

Das teilte die Organisation Situation Room mit, die rund 8.000 Wahlbeobachter im Einsatz hatte. Zudem habe es in mindestens sechs Bundesstaaten Probleme gegeben. So seien Wähler eingeschüchtert und Wahlurnen zerstört worden.



Die Abstimmung fand am vergangenen Samstag statt. Aussagekräftige Auszählungsergebnisse liegen noch nicht vor.