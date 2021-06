Der Anführer der Islamistengruppe Boko Haram in Nigeria, Abubakar Shekau, ist nach Angaben einer rivalisierenden militanten Gruppe tot.

Demnach tötete er sich bei Kämpfen mit dieser Gruppe selbst. In einer Audiobotschaft teilte die Terrormiliz "Islamischer Staat Provinz Westafrika" weiter mit, man habe ihn in seinem Haus angegriffen. Der Boko-Haram-Anführer sei geflüchtet und habe sich fünf Tage lang mit seinen Kämpfern im Wald versteckt. Als man ihn schließlich aufgespürt habe, habe er sich in die Luft gesprengt.



Die Audioaufnahme wurde der Nachrichtenagentur AFP zugespielt. Shekau war in der Vergangenheit schon mehrfach für tot erklärt worden. Die jüngsten Meldungen wurden von Boko Haram bislang nicht bestätigt, ebensowenig von der nigerianischen Armee.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.