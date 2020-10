In der nigerianischen Wirtschaftsmetropole Lagos haben Einsatzkräfte auf eine friedliche Demonstration gefeuert.

Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von "zahlreichen Schüssen". Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Nach Unruhen vor einem Polizeirevier war in Lagos eine Ausgangssperre verhängt worden. Am Vorabend hatten aufgebrachte Menschen ein Gefängnis in der Stadt Benin gestürmt und fast 2.000 Häftlingen die Flucht ermöglicht. Auch dort wurde eine Ausgangssperre verhängt. Seit zwei Wochen kommt es in dem westafrikanischen Land zu Massenprotesten gegen Polizeigewalt. Auslöser waren Berichte über brutales Vorgehen einer Sondereinheit. Obwohl die Einheit inzwischen aufgelöst wurde, halten Proteste und Unruhen an. Sie richten sich zunehmend gegen die Regierung.



Das ölreiche Nigeria ist die stärkste Volkswirtschaft im westlichen Afrika, dennoch leben weite Teile der Bevölkerung in großer Armut.

