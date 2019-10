In Nigeria sollen Kinder in einer weiteren Koranschule misshandelt worden sein.

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Einrichtung im Norden des Landes im Bundesstaat Katsina mehr als 300 Jungen angekettet, gefoltert und missbraucht. Der Polizeichef von Katsina sagte, hunderte Schüler hätten gegen die unmenschliche Behandlung in ihrer Schule revoltiert. Einige der Jungen seien aus der Einrichtung geflohen. Einsatzkräfte hätten dann vor Ort zahlreiche angekettete Schüler vorgefunden. Der Leiter sowie die Lehrer der Einrichtung flüchteten.



Vor einigen Wochen hatten nigerianische Sicherheitskräfte in der Region Kaduna mehr als 300 gefolterte und missbrauchte Jungen aus einer dortigen Koranschule befreit.