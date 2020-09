Mehrere UNO-Menschenrechtsexperten fordern, das Todesurteil gegen den nigerianischen Sänger Yahaya Sharif-Aminu wegen Gotteslästerung aufzuheben.

In einer Erklärung des Hochkommissariats für Menschenrechte heißt es, Musik sei kein Verbrechen. Man sei zutiefst besorgt, dass es bislang kein ordentliches Verfahren gebe. Sharif-Aminu werde in seiner Haft offenbar abgeschottet und habe auch keinen Zugang zu einem Anwalt bekommen. Der künstlerische Ausdruck von Meinung und Überzeugungen - ob durch Lieder oder andere Medien - sei völkerrechtlich geschützt.



Der 22-jährige Sänger war im August von einem Scharia-Gericht zum Tode verurteilt worden. Das Gericht warf ihm vor, sich in einem Lied abfällig über den Propheten Mohammed geäußert zu haben.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.