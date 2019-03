Überschattet von Gewalt haben in Nigeria die Gouverneurswahlen begonnen.

In 29 von 36 Staaten sind die Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach Angaben lokaler Behörden wurden in einigen Regionen Wahllokale niedergebrannt. Bewaffnete hätten Schüsse abgefeuert. Im Bundesstaat Rivers wurde Berichten zufolge aus Angst vor Unruhen das Militär eingesetzt. Nigerias oberste Antikorruptionsbehörde teilte auf Twitter mit, Einsatzkräfte hätten Säcke voller Bargeld abgefangen, das mutmaßlich zum Kauf von Stimmen eingesetzt werden sollte.



Bei der Präsidentenwahl vor zwei Wochen war Amtsinhaber Buhari für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die Opposition will das Ergebnis anfechten.