In Nigeria finden heute mit einer Woche Verspätung Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt.

Präsident Buhari bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Agenturberichten zufolge wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Buhari und dem früheren Vizepräsidenten Abubakar erwartet. Insgesamt treten mehr als 70 Kandidaten an. Wahlberechtigt sind 84 Millionen Nigerianer. Ergebnisse sollen frühestens am Montag vorliegen.



Die Wahl war am vergangenen Samstag wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale verschoben worden. Begründet wurde die Entscheidung unter anderem mit fehlenden Unterlagen.