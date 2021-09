Zwölf Wochen nach der Entführung von 121 Kindern aus einer Schule in Nigeria sind zehn weitere von ihnen wieder frei.

Die Kidnapper ließen sie laufen, nachdem sie ein gefordertes Lösegeld erhalten hatten, wie ein geistlicher Vertreter der Eltern mitteilte. Damit befinden sich noch elf Kinder in Gefangenschaft.



Die Schule in der Stadt Kaduna im Norden des Landes war Anfang Juli von Bewaffneten überfallen worden. Die meisten Kinder konnten seitdem entkommen oder wurden befreit.



In Nigeria entführen Kriminelle und militante Islamisten immer wieder größere Gruppen von Minderjährigen. Die katholischen Bischöfe des Landes beklagten kürzlich eine "traumatisierte Generation an Kindern".

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.