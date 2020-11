Im Nordosten Nigerias sind bei einem Angriff zahlreiche Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Augenzeugen wurden mehr als 40 Leichen gefunden. In einer Mitteilung der Vereinten Nationen heißt es, bewaffnete Männer auf Motorrädern hätten Männer und Frauen im Bundesstaat Borno bei der Feldarbeit angegriffen. Mehrere Frauen sollen entführt worden sein. Es handle sich um einen der brutalsten Übergriffe auf Zivilisten in diesem Jahr. Die UNO hatte zunächst von 110 Todesopfern gesprochen, korrigierte diese Angabe aber später nach unten.



Unklar ist, wer für den Angriff verantwortlich ist. In der Region kommt es seit Jahren immer wieder zu Attacken der islamistischen Terrormiliz Boko Haram und einer von ihr abgespaltenen Gruppe, die vor einigen Jahren dem so genannten Islamischen Staat die Treue geschworen hat.



Wegen der Gewalt sind im Nordosten Nigerias sowie den angrenzenden Ländern laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk mindestens 2,4 Millionen Menschen auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.