Im Nordwesten Nigerias sind mindestens 37 Menschen bei Überfällen von bewaffneten Banden getötet worden.

Präsident Buhari erklärte, er habe Militär- und Polizeieinheiten in den Bundesstaat Sokoto entsandt. Den Angaben zufolge sind in der Region in diesem Jahr hunderte Menschen getötet worden. Mindestens 20.000 flohen in das Nachbarland Niger.



Buhari hatte im Mai seine zweite Amtszeit angetreten. Im Wahlkampf hatte er mehr Sicherheit versprochen.