Im Nordosten Nigerias nimmt die Gewalt durch die Terrororganisation Boko Haram nach Angaben der Vereinten Nationen weiter zu.

In den vergangenen Wochen seien in der Region etwa 80.000 Menschen vor den Angriffen der Miliz geflohen, erklärte ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Genf. Sie suchten innerhalb Nigerias in überfüllten Lagern oder anderen Ortschaften Zuflucht. Tausende weitere Nigerianer seien in die Nachbarstaaten Kamerun und Tschad geflohen. Die UNO rief die Länder der Region auf, ihre Grenzen offen zu halten.



Seit Ende 2018 eskalieren im Nordosten Nigerias die Gefechte zwischen Boko Haram und nigerianischen Regierungstruppen. Der jahrelange Terror der Islamisten hat laut UNO etwa 2,5 Millionen Menschen in die Flucht gezwungen.