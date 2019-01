Im Nordosten Nigerias sind rund 30.000 Menschen wegen neuer Kämpfe auf der Flucht.

Die Gefechte hätten am zweiten Weihnachtstag in der Nähe des Tschadsees begonnen, teilten die Vereinten Nationen mit. Die nigerianische Regierung erklärte, es gebe in der Region ein Wiederaufflammen extremistischer Gewalt. In dem Gebiet ist die Terrororganisation Boko Haram aktiv.