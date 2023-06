Kleine Klimakonferenz in Bonn

Klima-Aktivistin Adenike Oladosu. (IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Der geplante "Loss and Damage"-Fonds dürfe nicht nur ein Versprechen bleiben, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst. Man verzeichne minütlich Schäden und Verluste und könne nicht länger warten. Als Beispiel nannte die Klimaschützerin den Tschadsee. Er sei seit den 60er-Jahren um mehr als 90 Prozent geschrumpft. Millionen Menschen seien von dem See abhängig. Gelder aus dem "Loss and Damage"-Fonds könnten helfen, den Zustand des Sees etwa mithilfe von Wasserkanälen zu verbessern. Frieden und Sicherheit in der Region hingen davon ab, führte Oladosu aus.

Der Fonds wurde bei der Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr beschlossen. Nach wie vor ist unklar, wie die Finanzierung umgesetzt wird. In Bonn bereiten noch bis Ende kommender Woche Delegierte aus aller Welt den nächsten Weltklimagipfel in Dubai vor.

