Night of Light

Mit leuchtenden Mahnmalen hat die Veranstaltungsbranche am Abend auf ihre Lage in der Corona-Krise hingewiesen.

Dafür wurden in zahlreichen Städten wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht, darunter in Berlin das Brandenburger Tor und das Maxim Gorki Theater. Wegen der behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie sei einem riesigen Wirtschaftszweig praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden, erklärten die Organisatoren. Seit Mitte März mache die Veranstaltungswirtschaft quasi keinen Umsatz mehr.