Eine Reise von Wien nach Brüssel ist ab heute Abend mit einem Nachtzug möglich.

Um 20 Uhr 38 startet ein sogenannter Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen in Wien mit Zwischenhalten unter anderem in Nürnberg, Frankfurt/Main und Köln. Die Reise in die belgische Hauptstadt dauert rund 14 Stunden. Der Nachtzug fährt künftig immer sonntags und mittwochs. Die Rückfahrten finden einen Tag später statt. Auch ab Innsbruck wurde eine solche Verbindung nach Brüssel eingerichtet.



Die Österreichischen Bundesbahnen hatten vor drei Jahren das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen. Bis zum Jahr 2026 soll der Nightjet-Betrieb stufenweise ausgebaut werden.