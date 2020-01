Die Österreichische Bundesbahn hat ihre neue Nachtzug-Verbindung zwischen Wien und Brüssel aufgenommen.

Der erste sogenannte "Nightjet" kam am Vormittag in der belgischen Hauptstadt an. Der Zug hält auf dem Weg dorthin unter anderem auch in Nürnberg, Frankfurt am Main, Köln und Aachen. Die Reise dauert rund 14 Stunden; die Bahn verfügt auch über Liege- und Schlafwagen. Eine weitere Verbindung nach Brüssel existiert ab Innsbruck.



An der Premierenfahrt nahmen auch der österreichische EU-Botschafter Selmayer und mehrere Abgeordnete des Europäischen Parlaments teil.



Die Österreichischen Bundesbahnen hatten vor drei Jahren das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen.