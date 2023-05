Die Börse in Tokio. (Kimimasa Mayama / dpa)

Die Börse in Tokio schloss heute bei mehr als 30.800 Punkten. Analysten zufolge ist ein Grund dafür, dass es Hoffnung auf eine Beilegung des Streits um die Schuldenobergrenze in den USA gibt. Präsident Biden hatte vor kurzem erklärt, er sei optimistisch, dass Demokraten und Republikaner eine verantwortungsvolle Haushaltslösung finden könnten.

Auch an der Börse in Frankfurt am Main steigen die Aktienkurse. Der Leitindex DAX lag am Vormittag bei 16.250 Punkten. Er ist damit in der Nähe des Allzeithochs, das im November 2021 16.290 Punkten lag.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.