Ägypten hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgerufen, im Konflikt mit Äthiopien um ein Nil-Staudamm zu intervenieren.

In dem Streit geht es um die Frage der Wassernutzung zwischen den Nil-Anrainerstaaten. Äthiopien baut am Blauen Nil einen riesigen Staudamm. Ägypten fürchtet, dass es dadurch zu Wasserknappheit kommen könnte. Auch der Sudan ist an entsprechenden Verhandlungen beteiligt. Diese gerieten zuletzt ins Stocken. Äthiopien will ab Juli mit der Auffüllung des Beckens beginnen.



Die ägyptische Regierung betonte, man glaube weiter an Verhandlungen. Dennoch müsse der Sicherheitsrat eingreifen. Der "Große Renaissance-Staudamm" soll die größte Wasserkraftanlage Afrikas werden.