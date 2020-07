Äthiopiens Ministerpräsident Abiy hat einen Fortschritt im Streit seines Landes mit Ägypten und dem Sudan über das umstrittene Nil-Staudammprojekt gemeldet.

Die drei Parteien hätten eine bedeutende Vereinbarung erzielt, die wiederum den Weg für einen Durchbruch in dem Konflikt ebne, erklärte Abiy in Khartum. Er kündigte an, dass es jetzt weitere technische Beratungen geben werde.



Das Projekt sorgt seit Jahren für Streit zwischen Äthiopien und den stromabwärts gelegenen Ländern Sudan und Ägypten. Sie befürchten, von dem für sie lebensnotwendigen Wasser des Blauen Nils abgeschnitten zu werden.